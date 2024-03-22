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محدث بالفيديو والصور إصابة 4 جنود في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله

22 مارس 2024 . الساعة 08:04 بتوقيت القدس
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نفّذ مقاومون فلسطينيون، صباح اليوم الجمعة، عملية إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "دوليف" غرب رام الله بالضفة الغربية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "عملية إطلاق نار استهدفت حافلة بالقرب من مستوطنة "دوليف" غربي رام الله".

وأشارت الإذاعة إلى أن قوات الاحتلال تتبادل إطلاق النار مع منفذ الهجوم.

وأفادت مصادر عبرية بوجود إصابات في صفوف جيش الاحتلال خلال الاشتباك المسلح مع المقاومين.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إصابة 4 جنود في صفوف جيش الاحتلال".

وأعلنت صحيفة معاريف العبرية، أن أحد الإصابات صُنفت بـ"الخطيرة"".

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وأوضحت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال تجري عمليات تمشيط في منطقة جبل الشبوني بقرية كفر نعمة غرب رام الله، عقب عملية إطلاق نار في المكان.

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وذكرت بأن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة جبل الشبوني بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غرب رام الله.

وأكدت مصادر صحفية أن طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال أطلقت النار تجاه منطقة مفتوحة في بلدة دير بزيع غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن "مقاومًا أطلق النار من جديد -بعد حصاره المنطقة منذ 3 ساعات-  تجاه قوات الاحتلال.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #قرية دير بزيغ

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