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حزب الله: استهدفنا مستوطنة "شلومي" في الجليل الغربي بالأسلحة الصاروخية

21 مارس 2024 . الساعة 21:51 بتوقيت القدس
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جنوب لبنان حزب الله اشتباكات
غزة - فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الخميس، عن استهداف مستوطنة "شلومي" الواقعة على أراضٍ فلسطينية بالجليل الغربي، بالأسلحة الصاروخية.

وقال الحزب في بيان، إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:00) من مساء يوم الخميس 21-03-2024، مبنىً استخدمه جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".

كما اعلن في بيان ثان، انه "ردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (7:20) من مساء يوم الخميس 21-03-2024، مستوطنة شلومي ‏بالأسلحة الصاروخية".

#غزة #جنوب لبنان

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