عرار: حملات المقاطعة لمنتجات داعمي الاحتلال"الإسرائيلي" آخذة بالتصاعد

خاص ـ فلسطين أونلاين

قال أمين عرار رئيس رابطة المقاطعة في الأردن، إنّ العديد من حملات المقاطعة لمنتجات داعمي "الاحتلال الإسرائيلي" انطلقت في مختلف الدول العربية والإسلامية، وزادت وتيرتها في دول مختلفة حول العالم.

وأضاف أبو عرار، في تصريحٍ صحافي لـ "فلسطين أون لاين"، اليوم الخميس، أنّ هذا الهجوم النازي للمحتل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عرّى سرديته أمام العالم.

وأكد رئيس رابطة المقاطعة بالأردن، أنّ استمرار هذه الحملة العدوانية دفع العديد من المنظمات للانضمام بحملات حركة المقاطعة.

وأوضح أبو عرار، أنّ حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال آخذة بالتنامي في الأردن، إذ أظهر أحد الاستطلاعات أن 95% من الأردنيين ضد التطبيع ومع مقاطعة المنتجات وإلغاء الاتفاقيات.

وتابع: "هذا الاستفتاء شاهد عيان على نبض الجمهور العربي وهذا يعبر أيضًا عن حالة الالتفاف الشعبي نحو المقاومة".

وبين، أنّ الغالبية العظمى في الشعب الأردني مع المقاطعة لمنتجات داعمي الكيان الصهيوني، رغم العروض التي تقدمها هذه الشركات.

وأشار إلى، ضرورة ترجمة هذا التضامن لخطوات احتجاجية على الأرض، بما يرتقي مع مستوى الحدث.

"هذه المقاطعة لا تكفي لوحدها رغم تأثيرها الإيجابي، وهذا يدفعنا التطلع للمزيد من المشاركة في هذه الخطوات"، وفق تعبيره.

وشدد على دور فلسطينيي الشتات والشعوب العربي والإسلامية؛ للتضامن مع شعبنا الفلسطيني بكل ما أوتي من قوة.