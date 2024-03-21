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شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في مخيم "عقبة جبر" بأريحا

21 مارس 2024 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، استشهد الشاب إبراهيم قطاش برصاص قوات الاحتلال فيما أصيب شخص وطفلة واعتقل شابان خلال اقتحامها المخيم مساء اليوم.

وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن الشاب قطاش وصل المستشفى في حالة حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، ليرتقي شهيدا متأثرا بإصابته، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص في الأطراف العلوية ووضعه مستقر، وطفلة بشظية رصاصة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى المخيم عند موعد الإفطار وحاصرت منزلا لعائلة العيوطي، واعتقلت الشقيقين عمار وحمدي العيوطي، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة ثلاثة مواطنين، بينهم قطاش الذي ارتقى لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وباستشهاد الشاب قطاش، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ مساء أمس إلى 11 شهيدا، هم: محمود بسام رحال، وأحمد هاني بركات، ومحمد الفايد، ومحمد مأمون حواشين، من مخيم جنين، وأحمد مروان محمد أبو علي، وعبد الله محمود القيسي، ونضال مأمون أبو عبيد، وإياد نضال عزمي كانوح، من مخيم نور شمس بطولكرم، وسامح محمد عبد الراعي زيتون من مدينة الخليل، الذي استشهد جنوب بيت لحم، والشاب محمد صالحية من مخيم الأمعري برام الله.

 

 

#غزة #أريحا #الضفة الغربية

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