غزة - فلسطين أون لاين

في عملية نوعية، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، مشاهد لقنص أحد قناصة الاحتلال وقتله، في المعارك الضارية التي تخوضها بمحيط مستشفى الشفاء بغزة.

وتظهر اللقطات، استعداد أحد قناصي القسام لتنفيذ المهمة، إلى جانب مكان اختباء القناص الإسرائيلي الذي بدا محاطًا -وفق الفيديو- بجهاز كاشف وسائط الرؤية (العدسات)، وهو عبارة عن كاميرا قادرة على التصوير لمسافات بعيدة، ويتم التحكم بها من قبل جنود الاحتلال عن بعد، وذلك في أحد المباني، عبر فتحة بالجدار.

وأطلق قناص القسام، طلقة واحدة، نفذت من خلال الفتحة التي كان يتمركز فيها القناص الإسرائيلي فأرداه على الفور قتيلا.

وأطلق جنود الاحتلال عقب مقتل القناص، قنابل دخان بيضاء، من أجل التغطية على إخلائه من المكان.

عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد من عملية قنص أحد قناصي الاحتلال بطلق ناري من عيار 12.7 مضاد للتحصينات في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة.



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/LsiZAbot3E — رضوان الأخرس (@rdooan) March 21, 2024

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام، أمس الأربعاء، مشاهد جديدة للمعارك الضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد اقتراب عناصر من القسام من آليات عسكرية إسرائيلية واستهدافها بقذائف "الياسين 105"، وإصابتها إصابة مباشرة واندلاع النيران فيها.

وكانت القسام قد أعلنت -الاثنين الماضي- أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة، بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، و"تستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

وأمس الثلاثاء أعلنت القسام استهداف 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط مستشفى الشفاء، فضلا عن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "تي بي جي" (TBG) وإيقاعها بين قتيل وجريح في المنطقة ذاتها.

وفي الإطار، أصيب 9 جنود "إسرائيليين" خلال الساعات الـ24 الماضية، في المعارك الدائرة مع المقاومة داخل قطاع غزة، ما يرفع إحصائية الضباط والجنود الجرحى إلى 3099 منذ بدء الحرب على غزة.

ووفق المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال الأربعاء، فقد ارتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب إلى 3099 مقارنة بـ 3090 أمس الثلاثاء.

وأشارت المعطيات إلى أن 486 من الجنود الجرحى كانوا في حالة صعبة، و820 في حالة متوسطة، و1793 بحالة طفيفة.

وأوضحت أن 1496 من الجرحى أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.