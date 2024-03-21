مستعمرون يستولون على 150 دونما في الخضر جنوب بيت لحم

غزة - فلسطين أون لاين

استولى مستعمرون، اليوم الخميس، على 150 دونمًا من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وبحسب مصادر محلية، أفاد الناشط أحمد صلاح لمراسلنا، بأن مستعمرين قاموا بالاستيلاء على الأرض في منطقة "أبو بكير" قرب مستعمرة "العازر" المقامة على أراضي المواطنين، وزراعتها بأشتال الكرمة واللوزيات، مشيرا إلى أن ملكية الأرض تعود لمواطنين من عائلة موسى.

وخلال الفترة الأخيرة، صعد المستعمرون من هجمتهم الاستعمارية على أراضي بلدة الخضر، تمثل بالاستيلاء على مساحات، وتجريف أخرى، وهدم غرف زراعية، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم .