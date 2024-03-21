الأمم المتحدة: لقطات الأقمار الصناعية تظهر دمار 35% من مباني غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة أن 35 بالمئة من المباني في قطاع غزة قد دمرت أو تضررت خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واستخدم المركز في تقييمه صورًا عالية الدقة التقطتها الأقمار الصناعية وتم جمعها في 29 فبراير/ شباط، وقارنها بصور ملتقطة قبل وبعد اندلاع الحرب.

وخلص إلى أن 35 بالمئة من مجمل المباني في قطاع غزة، أي 88868 مبنى، تضررت أو دُمرت بالكامل.

وقال إن 31198 من المباني دمرت بالكامل و16908 مبان لحقت بها أضرار بالغة و40762 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.

وتابع المركز أن هذا ينطوي على زيادة بنحو 20 ألف مبنى مقارنة بالتقييم السابق الذي أجراه بناء على صور ملتقطة في يناير/ كانون الثاني أظهرت دمار أو تضرر 30 بالمئة من مجمل المباني.

وأضاف "شهدت منطقتا خانيونس وغزة الزيادة الأكبر في الأضرار، إذ شهدت خانيونس تضرر 12279 مبنى إضافيا وشهدت غزة تضرر 2010... كان الضرر الأكبر في مدينة خانيونس حيث تم تدمير 6663 مبنى إضافيًا".

المصدر / وكالات