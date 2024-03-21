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7 مجازر في 24 ساعة

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 31988 شهيدًا

21 مارس 2024 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 167على التوالي.

وأعلنت الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و92 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31988 شهيدًا، و 74188 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وذكرت الصحة  أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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