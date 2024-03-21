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بعد ارتقاء 4 شهداء وتخريب "واسع".. قوات الاحتلال تنسحب من مخيم نور شمس

21 مارس 2024 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء في مخيم نور شمس شرق طولكرم شمال الضفة الغربية، إلى 4 شهداء.

وأكد الهلال الأحمر أن الحصيلة النهائية لاقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس، أربعة شهداء، 2 جراء القصف و2 بالرصاص الحي، وإصابة شظايا قصف في الوجه.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه استلمت شهيدًا (20 عامًا) وشهيدًا آخر (18 عامًا) عقب انسحاب جيش الاحتلال صباح اليوم، حيث كانا قد أصيبا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس، وتم نقلهما للمستشفى.

وأكدت مصادر طبية استشهاد الشبان الأربعة : الشهيد محمد جبعاوي، والشهيد عبد الله القيسي، والشهيد نضال أبو عبيد، والشهيد إياد العزمي.

يُذكر أن قوات الاحتلال  منعت طواقم الهلال الأحمر من الدخول للمخيم الا بعد ساعات طويلة من الانتظار والتنسيق المسبق.

وبعد 7 ساعات من الاقتحام والمداهمة، انسحبت قوات الاحتلال من المخيم مخلفةً دمار وتخريب كبير في أحياء وشوارع المخيم.

#الحرب على غزة #مخيم نور شمس #طوفان الأقصى

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