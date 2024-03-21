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بالطّيران المسير..

بالفيديو المقاومة الإسلامية في "العراق" تهاجم محطة الكهرباء في تل أبيب

21 مارس 2024 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، عن تنفيذها عملية هجوم على محطة توليد الكهرباء في تل أبيب، بالطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها: " استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة الطيران المسيّر، محطة توليد الكهرباء في تل ابيب بأراضينا المحتلة".

وأكدت استمرارها في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”، ونصرة لأهلنا في غزة الذين يعيشوت تحت القصف الصهيوني منذ 167 يومًا على التوالي، 

وأمس الأربعاء، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها مطار بن غوريون "الإسرائيلي" بواسطة الطيران المسيّر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير، فيما أعلنت قبل ذلك بأيام، استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.
 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المقاومة الإسلامية في العراق

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