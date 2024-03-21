الاحتلال يعدم شابًا فلسطينيًا بزعم تنفيذ "محاولة طعن" شمال الخليل

استشهد -صباح اليوم الخميس- شاب فلسطيني بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهه، عند مفنرق تجمع "غوش عتصيون" شمال الخليل.

وزعمت قوات الاحتلال أن الشاب كان يحاول تنفيذ محاولة "طعن" قرب التجمع، إلا أن الجنود أطلقوا عليه النار وتركون ينزف حتى الموت.

وقالت إذاعة الجيش الاحتلال، إن " شابًا فلسطينيًا استشهد صباح اليوم، بعد إطلاق الجنود النار تجاهه، قرب تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" بزعم تنفيذه عملية طعن".

وادّعت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الاحتلال أطلق النار على الشاب الفلسطيني بدعوى العثور على سكين في حقيبته خلال عملية تفتيش.

وفي يوم الثلاثاء، نفّذ المقاوم الشهيد زياد الحمرات، عملية إطلاق نار "بطولية" في المنطقة نفسها، ما أدى إلى إصابة ضابطين من جهاز "الشاباك"، أحدهما بجروح خطيرة.

وأوضحت المصادر العبرية، أن منفذ العملية استدرج عنصرين من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"؛ إلى أحد الأحراش قرب بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأطلق النار صوبهما من مسافة قصيرة، ما أدى لإصابة أحدهما بجروح خطيرة للغاية والآخر بجروح خطيرة.