167 يومًا من حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعية يومها الـ 167 على التوالي، يومٌ بيوم ولحظة بلحظة، لم يترك الاحتلال أي أسلو ب من أساليب القتل والتدمير إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة في غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وفي سجلات "المجهولين".

وفي أحدث إحصائية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 31923 شهيدًا، و 74096 مُصابًا.

وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية منذ ساعات الليل حتى فجر اليوم الخميس:

في غزة، واصلت قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي اقتحامها مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وشنْ القصف الجوي والمدفعي على جميع المناطق المحيطة بالمجمع، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

وأكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال فجّرت المبنى التخصصي داخل المجمع.

وقصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، عدة منازل في حي الميناء غربي مدينة غزة.

كما أحرق الاحتلال عددًا من المنازل المحيطة بمجمع الشفاء، فيما أفادت مصادر محلية أن معظم البيوت في تلك المنطقة "مُكتظة بالسكان".

وشنت طائرات الاحتلال غارةً على أحد المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

في النصيرات، دمّرت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة " أبو العربي" ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء، وإصابة آخرين، وما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

كما شنّ الطيران الحربي، فجر اليوم، عدة غارات متفرقة على مناطق مختلفة في المخيم.

في المغازي، قصفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي العايدي" و"صيدم" وسط قطاع غزة.

في خان يونس، اقتحمت آليات الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية الخاصة محيط مدارس العودة شرق المدينة، جنوب قطاع غزة.