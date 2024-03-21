دخلت حرب الإبادة الجماعية يومها الـ 167 على التوالي، يومٌ بيوم ولحظة بلحظة، لم يترك الاحتلال أي أسلو ب من أساليب القتل والتدمير إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة في غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وفي سجلات "المجهولين".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و92 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31988 شهيدًا، و 74188 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه واستهدافه لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في غزة، واصل الاحتلال اقتحامه وحصاره لمجمع الشفاء الطبي، وسط إطلاق نار كثيف تجاه المجمع، وقصف متواصل لكافة المناطق المحيطة.

وأفادت مصادر صحفية بأن لاحتلال أحرق العديد من المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي وفخخ عددًا آخر، وشاهدنا ألسنة اللهب والدخان الكثيف بعد تفجير مبنى الجراح بمجمع الشفاء الطبي.

وقصف الاحتلال بوابة معهد الأمل للأيتام في شارع الوحدة بمدينة غزة، فيما ناشد آلاف المحاصرين داخل المعهد، لإخراجهم وإنقاذ حياتهم.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار بكثافة في محيط حي الرمال، كما ارتقى شهداء وأُصيب آخرون بنيران الاحتلال قرب دوار الكويتي بحي الزيتون جنوب شرق غزة

واشتعلت النيران في بعض المنازل بمنطقة حبوش غربي مدينة غزة بفعل كثافة القصف المدفعي على المنطقة.

في رفح، حلّق الطيران المسير بشكل مكثف في أجواء المدينة، ظهر اليوم.

في خان يونس، تمكّن المواطنون من انتشال جثمان شهيد من منطقة الشيخ ناصر.

وارتقى 4 شهداء في قصف صهيوني استهدف سيارةً في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

ومنذ فجر اليوم حتى ساعات الظهر، وصل إلى مستشفى غزة الأوروبي 5 شهداء و 14 إصابة.

وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية منذ ساعات الليل حتى فجر اليوم الخميس:

في غزة، واصلت قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي اقتحامها مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وشنْ القصف الجوي والمدفعي على جميع المناطق المحيطة بالمجمع، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

وأكدت مصادر طبية أن قوات الاحتلال فجّرت المبنى التخصصي داخل المجمع.

وقصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، عدة منازل في حي الميناء غربي مدينة غزة.

كما أحرق الاحتلال عددًا من المنازل المحيطة بمجمع الشفاء، فيما أفادت مصادر محلية أن معظم البيوت في تلك المنطقة "مُكتظة بالسكان".

وشنت طائرات الاحتلال غارةً على أحد المنازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

في النصيرات، دمّرت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة " أبو العربي" ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء، وإصابة آخرين، وما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

كما شنّ الطيران الحربي، فجر اليوم، عدة غارات متفرقة على مناطق مختلفة في المخيم.

في المغازي، قصفت طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي العايدي" و"صيدم" وسط قطاع غزة.

في خان يونس، اقتحمت آليات الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية الخاصة محيط مدارس العودة شرق المدينة، جنوب قطاع غزة.