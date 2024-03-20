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"القسَّام" تفجّر فتحة نفق في " قوَّة صهيونيَّة " بخانيونس وتبث مشاهد لـ "المعارك الضَّارية" بغزة

20 مارس 2024 . الساعة 19:23 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف قوة "إسرائيلية" شمال خانيونس.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب، "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير فتحة نفق في قوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس".

وفي وقت سابق من اليوم، بثت كتائب القسام مشاهد جديدة للمعارك الضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد اقتراب عناصر من القسام من آليات عسكرية إسرائيلية واستهدافها بقذائف "الياسين 105"، وإصابتها إصابة مباشرة واندلاع النيران فيها.

وكانت القسام قد أعلنت -الاثنين الماضي- أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة، بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، و"تستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

وأمس الثلاثاء أعلنت القسام استهداف 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في محيط مستشفى الشفاء، فضلا عن استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "تي بي جي" (TBG) وإيقاعها بين قتيل وجريح في المنطقة ذاتها.

ودأبت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حيث تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.

#غزة #القسام

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