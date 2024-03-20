ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال سيارتين قرب مخيم جنين

غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى 3 شهداء، اليوم الأربعاء، وأصيب رابع بجروح خطيرة، إثر قصف مسيّرة "إسرائيلية"، مركبتين على أطراف مخيم جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في جنين، بأن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالخطيرة.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، بأن جثماني شهيدين وصلا إلى المستشفى أشلاء متفحمة، حيث وجد الأطباء صعوبة في التعرف على هويتهما.

وقالت إدارة مستشفى ابن سينا، بأن جثمان شهيد وصل إلى المستشفى أشلاء، فيما وصلت إصابة وصفت بـ "الخطيرة" جراء القصف.

الهلال الاحمر : ٣ شهداء واصابة خطيرة في قصف سيارة في جنين pic.twitter.com/qji2U2sF96 — Abu yazan (@abuyazanpress) March 20, 2024

وذكرت مصادر محلية، أن المطارد أحمد بركات "أبو هاني"، أحد الشهداء الذين ارتقوا بقصف الاحتلال مركبة في جنين. منوهة إلى أنه مطلوب لقوات الاحتلال منذ عدة سنوات بزعم مسؤوليته عن عملية "حرميش"، إلى جانب الشهيدين الآخرين هما: محمود رحال ومحمد الفايد.

بدورها، نعت كتائب القسام - كتيبة جنين مقاتليها الثلاثة بعد أن تم استهداف سيارة كانوا يستقلونها في مخيم المدينة.