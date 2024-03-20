المبادرة الدرزية: المجتمع "الإسرائيلي" فقد الثقة بحكومته وينتظر خطابات "أبو عبيدة"

غزة - فلسطين أون لاين

قال رئيس المبادرة العربية الدرزية في الداخل الفلسطيني المحتل غالب سيف، إن "إسرائيل" خسرت أكثر من رُبع مقدرات جيشها خلال الحرب مع قطاع غزة، ووجهت صفعة مدوية لأبناء الطائفة الذين قاتلوا معها.

وقال سيف، في حوار صحافي، اليوم الأربعاء، إن "المجنّدين من الطائفة كانوا يعتقدون أنهم سيجنون حصاد الحرب لتسهيل ملفاتهم العالقة.

وأضاف: "على عكس المتوقع، قابلهم إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي الإسرائيلي" المتطرف) بصفعة مدوية حين فرض إجراءات في الداخل طالت الطائفة"، لافتًا إلى أن إجراءات بن غفير تستهدف في مجملها تهجير الشعب الفلسطيني من الداخل بمن فيهم طائفة بني معروف (الدروز).

وفي السياق، أكد رئيس المبادرة العربية الدرزية في الداخل الفلسطيني المحتل، أن "الإسرائيليين" عبر الإعلام لا يتحدثون عن الحقائق حول خسائرهم في غزة.

وأشار إلى أن 7 من مجندي الطائفة الدرزية في جيش الاحتلال قُتلوا خلال حرب غزة، في حين لا يُفصح الجيش أو الطائفة عن عدد الإصابات بسبب كثرتها.

ولفت سيف إلى، أن حالة الإرباك في المجتمع "الإسرائيلي" غير مسبوقة وتشير لحجم الخسائر الكبيرة التي تتجاوز نسبة 30%، وفق اعتقاده.

ويرى سيف أن المجتمع "الإسرائيلي" فقد الثقة والمصداقية بحكومته، وينتظر بشغف خطابات أبو عبيدة أكثر مما ننتظره نحن وأنتم وكل العرب.

وقال: "عندما يتحدث أبو عبيدة، الخواجات (اليهود) بنضبّوا (يغادرون الشوارع) وبطلبوا منا نترجم إلهم شو بيحكي"، على حد تعبيره.

وأوضح أن الصمود البطولي والاستبسال الكبير لأهل غزة والمقاومة الفلسطينية سينعكس إيجابًا على إفشال مخطط تهجير فلسطينيي الداخل.

وأردف قائلًا: " "إسرائيل" تحاول ممارسة دعاية مضللة حول نسبة المجندين من الدروز والبدو، لكن نؤكد أن الأعداد قليلة جدًا وهم من أصحاب أمراض النفوس". مؤكدًا أن "نسبة رفض تجند أبناء الطائفة الدرزية في جيش الاحتلال أكبر من نسبة القبول بأضعاف كبيرة".

المصدر / وكالة صفا