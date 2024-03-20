تقرير: حصة سكان غزة من المياه تراجعت بنسبة 96.5% خلال العدوان

غزة - فلسطين أون لاين

أفاد تقرير "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني" و"سلطة المياه"، أن حصة الفرد الفلسطيني في قطاع غزة من المياه تراجعت بنسبة 96.5% خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط أزمة غير مسبوقة في شح إمدادات المياه.

وأشار التقرير المشترك، إلى أن المواطن الواحد في قطاع غزة بالكاد يستطيع الوصول إلى ما بين 3-15 لترًا من المياه يوميًا، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة لليوم الـ 166.

وأوضح، أن قطاع غزة يعاني أزمة حادة في الحصول على المياه، إذ إنه وفي ظل الظروف الطبيعية ما قبل الحرب، كان معدل استهلاك الفرد من المياه في القطاع يقدر بحوالي 84.6 لترًا للفرد يوميًا.

وتابع، أنه يُقدر اجمالي المياه المتوفرة حالياً بحوالي 10-20% من مجمل المياه المتاحة في قطاع غزة قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود.

إلى جانب ذلك، بحسب التقرير، خلف عدوان الاحتلال آثاراً كارثية على البنية التحتية للمياه، وشبكات المياه ومصادر إمدادات المياه بشكل عام، إذ تـم تدميـر حوالـي 40% مـن شـبكات الميـاه وتعطلــت المضحــات الرئيســية بســبب القصــف أو بســبب نفــاد الوقــود.

وأكد أن 4% فقط من سكان قطاع غزة كان لديهم وصول إلى مياه مدارة بشكل آمن وخالية من التلوث في فترة ما قبل العدوان، أما في ظل العدوان الحالي، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه ومحطات الضخ وتشغيل الآبار، فإن السكان بالكاد يحصلون على مياه للشرب وبمجملها تكون غير آمنة، حيث أنه لا يتوفر سوى محطة تحلية مياه واحدة تعمل بقدرة تشغيلية تبلغ 5% ومحطتان متوقفتان عن العمل بشكل كلي بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

يذكر أنه ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصي به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.