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كتائب القسام تعلن تنفيذها عمليات إطلاق نار بالضفة الغربية

20 مارس 2024 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام بالضفة الغربية عن تنفيذها عدة عمليات خلال الأيام الماضية، مستهدفةً مواقع ومستوطنات وتوغلات للاحتلال الصهيوني.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري مقتضب، اليوم الأربعاء، "نفذنا عدة عمليات إطلاق نار خلال الأيام الماضية استهدفت مواقع ومستوطنات وتصدينا لتوغلات الاحتلال في عدة مناطق"

وأكدت أن بعض هذه العمليات حققت ضربات استهدفت منظومات للاحتلال، مشيرةً إلى أنها ستكشف عنها في مراحل لاحقة تبعًا لظروف الميدان.

ودعت كتائب القسام أبناء شعبنا في الضفة والقدس لمواصلة المواجهة وتصعيدها مع العدوّ وإرباكه في جميع البؤر والمواقع.

#الحرب على غزة #الضفة الغربية #طوفان الأقصى

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