"الإعلامي الحكومي" يكشف: لماذا يغتال الاحتلال العاملين في مجال "تأمين المساعدات" بغزة؟

غزة - فلسطين أون لاين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن هدف الاحتلال من وراء عمليات القتل والمجازر بحق الباحثين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، هو تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، ومحاولة نشر الفوضى والفلتان الأمني والفراغ الإداري في قطاع غزة.

وقال الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن " الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 8 مجازر خَلَّفت أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات ضد الباحثين والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خلال أسبوع واحد".

وأوضح أن الاحتلال يهدف من وراء عمليات القتل والمجازر بحق الباحثين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية إلى تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة لذلك.

وتابع "الإعلامي الحكومي": " وكذلك يهدف إلى محاولات لنشر الفوضى والفلتان الأمني والفراغ الإداري في قطاع غزة، غير أن ذلك فشل فشلًا ذريعًا بالتزامن مع حالة الإدراك والوعي الشعبي لمخططات الاحتلال".

وأعرب بأشد عبارات الاستنكار والإدانة للإرهاب "الإسرائيلي" ولجرائمه المستمرة ولحرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

كما أدان "الإعلامي الحكومي" بأشد العبارات الاصطفاف الأمريكي وبعض دول الغرب إلى جانب الاحتلال في هذه الحرب والانخراط فيها.

وحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال نفسه المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة بحق الباحثين عن الغذاء والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

وطالب "الإعلامي الحكومي" المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر إلى إدانة جرائم الاحتلال المتتالية، وممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق شعبنا الفلسطيني والمدنيين والأطفال والنساء.