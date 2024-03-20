اليوم الـ 166.. شهداء ومفقودون في غارات جوية عنيفة على منازل وأحياء سكنية بغزة

في اليوم الـ 166 للعدوان، استقبل أهالي قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عاشر أيام شهر رمضان المبارك على وقع حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 104 شهيدًا و 162 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31923 شهيدًا، و 74096 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.وذكرت الصحة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل وبنايات وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة

وفي أبرز التطورات: استُشهد 12 مواطنا، بينهم طفلان على الأقل، إثر قصف منازل المواطنين، في مناطق متفرقة تركزت في شمال قطاع غزة وجنوبه.

واستُشهد 6 مواطنين، وجُرح آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة عيسى في حي تبة زارع شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقد عُرف من بين الشهداء: أحمد ديب حسن رجب، وريم حاتم عبد المجيد عيسى، والطفل عمر محمد عماد عيسى، والطفلة لين محمد عماد عيسى.

كما استهدف جيش الاحتلال منزلًا يعود لعائلة حبوش غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن أمجد مجدي حبوش ووالدته.

وشنت طائرات الاحتلال المسيرة غارات استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مفترق حمودة شرق جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وجرح 10 آخرين.

كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في المنطقة الواقعة بين بلدة القرارة والزنة شرق خان يونس جنوب القطاع، واستهدف القصف المدفعي منازل المواطنين خلف مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

يتبع..

