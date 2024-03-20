ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 7700أسيرًا

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيًا خلال حملات الاعتقال التي شنتها على مدن وقرى الضفة، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة والنادي، في بيان صحفي، "إن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات واسعة طالت (30) فلسطينيًا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وطفل، بالإضافة إلى أسرى سابقين".

وأشارت المؤسستان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (7700) أسيرًا.

وأوضحت أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، صعّد الاحتلال انتهاكاته في هدومه واقتحامه المتواصل على الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع اتباعه سياسة الاعتقال "التعسفي" والإخفاء "القسري" للمواطنين.