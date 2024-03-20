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خلال تأمين "المساعدات"

الاحتلال يغتال مدير لجنة الطوارئ بمدينة غزة أمجد هتهت

20 مارس 2024 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مدير لجنة الطوارئ -غرب غزة- أمجد هتهت، خلال تواجده على دوار الكويت، أثناء تأديته مهمة تأمين المساعدات، أمس الثلاثاء.

وفي التفاصيل، شنّت طائرات الاحتلال، مساء أمس، غارةً عنيفة على تجمع للمواطنين عند "دوار الكويت" في مدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء  23 مواطنًا، وإصابة آخرين.

وأكدت مصادر صحفية أن الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف تجمعًا للجان شعبية شكلها الوجهاء والعشائر لتأمين نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 23 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين.

وأشار شهود عيان إلى، أن عدد كبير من الشهداء والجرحى ملقون على الأرض في المكان بعد استهدافهم بصورة مباشرة.

وخلال 24 ساعة، اغتالت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ثلاثة ضباط شرطة في قطاع غزة مسؤولين عن حماية وتأمين المساعدات في قطاع غزة.

وفي مساء أمس الثلاثاء، اغتالت قوات الاحتلال  مدير مركز شرطة النصيرات المقدم محمود البيومي، بعد استهداف سيارته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي ساعات ظهر الأمس، استهدفت قوات الاحتلال مدير جهاز المباحث في شمال غزة والمسؤول عن تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى جباليا المقدم رائد البنا.

ويوم الإثنين الماضي، اغتالت قوات الاحتلال مدير عمليات الشرطة الفلسطينية والمسؤول عن عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، العميد فائق المبحوح، خلال عدوانها على مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها، أن الاحتلال يتعمّد استهداف الشخصيات المسؤولة عن حماية وتأمين المساعدات في غزة، بهدف  نشر الفوضى والفلتان الأمني، وتنفيذًا لمخططه الخبيث الرامي لدفع شعبنا للنزوح عن أرضه.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #أمجد هتهت

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