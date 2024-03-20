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الاحتلال يعترف بإعدام 90 فلسطينيًا داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

20 مارس 2024 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، بإعدام وقتل 90 فلسطينيًا داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وأقر جيش الاحتلال في بيان، نشرته وسائل إعلام عبرية، أنه قتل وأعدم  خلال 72 ساعة 90 مواطنًا داخل مجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا أنه اعتقل نحو 300، ونقل 160 آخرين إلى معسكرات الاعتقال لاستكمال التحقيق معهم.

 وتلقّى المكتب الإعلامي الحكومي، أمس الثلاثاء، معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال لعدد من الأطفال من بين الذين تم إعدامهم من المدنيين والمرضى والنازحين.

وقد شارك في عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي المئات من جنود الاحتلال "الإسرائيلي" المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المُسيّرة والطائرات المروحية، وأطلقوا النار والقذائف والصواريخ بكثافة داخل المجمع الطبي تجاه المرضى والنازحين والمدنيين الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 250 مدنيًا، كما أحرقوا بعض المرافق داخل المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء صباح الإثنين الماضي، وهاجمت الأحياء والمباني المحيطة به، وهو ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

كما شنّ طائرات الاحتلال سلسلة غارات مكثفة ومتواصلة على جميع المناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، مُرتكبًا مجازر "دامية" بحق العائلات الآمنة في بيوتها، والنازحين في مراكز الإيواء القريبة من المجمع.

 

#الحرب على غزة #مجمع الشفاء الطبي #طوفان الأقصى #إعدام فلسطينيين

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