من قرار "تعليق" إلى "حظر".. كندا تعلن "وقف" تصدير الأسلحة للاحتلال

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أمس الثلاثاء، أن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، وذلك بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم الكندي.

وقالت جولي لصحيفة "تورونتو ستار" كان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا إنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام.

وأضافت: إن "الاقتراح تضمن أيضًا بندًا يدعو إلى دعم إنشاء دولة فلسطين بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين".

وصوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل" بـ204 أصوات، مقابل 117 صوتًا يدعم إرسال الأسلحة لتل أبيب.

وأكد وزير الدفاع الكندي بيل بلير، أن جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر.

وأعرب بلير عن قلق بلاده الشديد إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لـ"إسرائيل" خلال حربها على غزة.

وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست "الإسرائيلية" أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت وقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.

ومن جهته، قال وزير الخارجية "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، إن "القرار الكندي خطوة تقوض حق "إسرائيل" في الدفاع عن النفس".