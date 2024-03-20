المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مطار "بن غوريون"

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأربعاء، استهدافها مطار بن غوريون "الإسرائيلي" بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها، "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الاربعاء الموافق 20 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء ، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال".

وأكدت المقاومة الإسلامية أن تلك العمليات تأتي كرد طبيعي على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، ونصرةً لأهل غزة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير، فيما أعلنت قبل ذلك بأيام، استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

ومطلع شهر فبراير الماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت هدفًا بمدنية "إيلات".

وفي الـ25 من يناير، أشارت إلى أنها استهدفت ميناء اسدود بالطيران المسير، مع الإشارة إلى أن ميناء أسدود يبعد عن العاصمة العراقية بغداد قرابة 1000 كيلومتر.