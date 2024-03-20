الاحتلال يواصل تنفيذ سلسلة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، حملات اقتحام ومداهمة لعدة مدن وقرى في الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على عدد من المواطنين.

في طولكرم، اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال، عقب اقتحام المناطق الغربية للمدينة. فجّر خلالها المقاومون عددًا من العبوات الناسفة محلية الصنع.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين: ضياء حارون، وإبراهيم أبو خرمة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة التعاون وسط المدينة، وحاصرت منزل أحد المواطنين، وطلبت من جميع أفراد العائلة تسليم أنفسهم، واعتقلتْ عددًا منهم بعد مداهمة المنزل، والاعتداء على ساكنيه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أيمن وإسلام سلامة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبادة عقروق من منزله في شارع فطاير بمدينة نابلس وحطمت محتويات منزله ومركبته الخاصة.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة من جهة شارع القدس وكفر قليل، وجبل الطور.

في أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمال المدينة، وداهمت أحياءه وشوارعه.

كما اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة، واعتقلت الشيخ خالد جهالين والشقيقين محمد ومحمود بهجت القطراوي والشاب عدي نظير رسلان عقب مداهمة منزلهم وتفتيشها.

في الخليل، اقتحمت عدة آليات عسكرية صهيونية عدة أحياء في المدينة، واستمرت لعدة ساعات.

كما اقتحمت القوات الصهيونية بلدة بيت أمر شمال المدينة، واعتقلت الشابين باسل جمال ابراغيث، ومحمد هيثم عادي، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال غرب المدينة، وداهمت منزلًا لعائلة "دبور" وفتّشته وعاثت فيه خرابًا، واعتقلت الشاب خالد دبور.

كما اقتحمت القوات الصهيونية بلدة كفر نعمة وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشاب همام اسكندر عبده بعد تفتيش منزله وتخريب محتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم مصطفى حميدة بعد اقتحام منزله في بلدة المزرعة الغربية.