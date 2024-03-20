قصف متواصل محيط مستشفى الشفاء ومجازر "مُرعبة" في المحافظة الوسطى

166 يومًا، ساعةً بساعة ولحظةً بلحظة، هكذا يحسب الغزيون أيامهم التي مضت في حرب وحشية وهمجية، فلم تعد الأيام في حسبانهم كما اعتادوا كل عام - اليوم العاشر من رمضان- مع فرحة كبيرة بطقوس الشهر الفضيل التي اعتدوا نسج تفاصيلها بالورقة والقلم.

166 يومًا، لم يتوقف الاحتلال الصهيوني لحظةً واحدة عن ارتكاب المجازر بحق العائلات الآمنة، بل إنه اتبع أساليب "نازية" لم تُكتب في تاريخ حروب العصر الحديث، ومارس أبشع الجرائم على شعبنا، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية، حتى صباح اليوم الأربعاء، فقد واصل الاحتلال قصفه على كافة مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في خان يونس، تمكن المواطنون من انتشال شهيدين من محيط مستشفى دار السلام شمال بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

في النصيرات، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "درويش" وسط المخيم، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين. كما استهدف الاحتلال مخيم 2 جنوبي المخيم.

وتمكّنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثامين 15 شهيدًا عقب قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "الهباش" في مخيم النصيرات.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًأ لعائلة "شحادة" ما أدّى إلى ارتقاء شهيدة وإصابة آخرين.

في البريج، ارتقى عدد من الشهداء في قصف صهيوني استهدف منزلًا لأحد المواطنين في المدينة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء شهيدين في مستشفى شهداء الأقصى بعد توقف المولدات الكهربائية ونفاد الأكسجين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتقى منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء 24 شهيدًا جرّاء الغارات الصهيونية المتواصلة على مخيمي البريج والنصيرات.

في غزة، واصل الاحتلال الصهيوني قصفه الجوي والمدفعي على محيط مجمع الشفاء الطبي، مع حصار مشدد، وانقطاع الاتصال بشكل كامل مع جميع المتواجدين داخل المجمع.

وشن الطيران الحربي غارةً على منطقة السدرة في حي الدرج شرقي مدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "السلاخي" في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

كما استهدف الاحتلال مبنىً سكنيًا آخر في الحي، أسفر عنه ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وشنّت طائرات الاحتلال عدة غارات بشكل مكثف ومتواصل على عدة مناطق بمدينة غزة.

في شمال القطاع، شن الاحتلال سلسلة غارات مكثفة وعنيفة على مناطق متفرقة في شمال القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر إلى 31819 شهيدًأ، وإصابة 73934 آخرين.