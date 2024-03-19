أبناء البلد لـ "فلسطين أون لاين": الاحتلال يحاصر فلسطيني الداخل ويشن حملة مركزة على الحركة الطلابية

خاص ـ فلسطين أونلاين

قال عضو المكتب السياسي لحركة "أبناء البلد" في الداخل الفلسطيني المحتل، قدري أبو واصل، إنّ سلطات الاحتلال تحكم حصارًا مطبقًا على الداخل المحتل، وتشن حملة أمنية مركزة بحق الحركة الطلابية.

وأوضح أبو واصل، في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، أنّ أجهزة الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بحق الحركة الطلابية والمهنية في الداخل المحتل، في محاولة ممنهجة لترهيب المجتمع الفلسطيني بالداخل.

وذكر، أنّ هذه الإجراءات عرّت صورة الكيان التي حاول تجميلها بوجود ديمقراطية ومساواة، وثبت عداء الكيان لكل فلسطيني أيًا كان موقع تواجده.

كما وأشار إلى، أنّ التفاعل الشعبي والسياسي الفلسطيني بالداخل مع غزة لم يكن بمستوى الحدث تأثرًا بهذه الإجراءات.

وأردف بالقول: "للأسف الاحتلال خلق واقعًا في الداخل أثر سلبًا على حركة التفاعل؛ لكن المجتمع الفلسطيني يشعر بالحزن تجاه غزة".

وتابع: " الاحتلال قمع كل تحرك في الداخل عبر حصار مشدد مفروض على مجتمعنا الفلسطيني".

ودعا لتشكيل قيادة سياسية فاعلة تستطيع قيادة الجمهور الفلسطيني في كل مواقعه، يجبر الاحتلال على وقف جرائمه بحق أبناء شعبنا