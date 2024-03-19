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هنية: العدو يحارب عودة الحياة لغزة ويسعى إلى تخريب المفاوضات بالدوحة

19 مارس 2024 . الساعة 20:59 بتوقيت القدس
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إسماعيل هنية
غزة - فلسطين أون لاين

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي، يؤكد "أن هذا العدو يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة".

وقال هنية في تصريح صحفي، إنّ "استهداف العدو لضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الحكومية الإدارية في القطاع يوضح محاولته نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء لأبناء شعبنا في غزة الصابرة كما يعكس ذلك أيضًا مسعى قادة الاحتلال لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة".

وأكد، أن "كل ذلك لن ينجح في تحقيق هذا المخطط الإجرامي وستبقى الحركة متمسكة بحقوق شعبنا ومطالبه الواضحة في وقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين"، بحسب نص البيان.

#غزة #طوفان الأقصى

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