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شهيد برصاص مستوطنين جنوب نابلس

19 مارس 2024 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الثلاثاء، من بلدة عقربا جنوب نابلس برصاص مستوطنين خلال هجوم واعتداءات نفذوها على رعاة الأبقار.

وأقرت الطواقم الطبية، في مستشفى "رفيديا" بنابلس، استشهاد فاخر بني جابر (43 عامًا) بعد إصابته برصاص مستوطنين برفقة والده قرب عقربا.

وكان الشهيد قد أحيل بحالة خطيرة إثر إصابته بالرصاص في منطقة الصدر إلى مستشفى رفيديا.

وفي التفاصيل، فإن مواطنين تصدوا لاعتداءات رعاة الأبقار من قبل المستوطنين، وذلك بحماية جيش الاحتلال في خربة الطويل شرق عقربا.

وأعقب ذلك ، وقوع مواجهات وسط إطلاق للنار، أصيب على إثرها الشهيد وأعلن عن استشهاده في المستشفى.

 

#جنوب نابلس

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