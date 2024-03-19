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مستعمرون يستولون على 20 بركسًا سكنيًا شمال غرب أريحا

19 مارس 2024 . الساعة 18:00 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 استولى مستعمرون، اليوم الثلاثاء، على 20 بركسًا سكنيًا في طريق "المعرجات"، شمال غرب مدينة أريحا، بعد تهجير أصحابها من عرب الكعابنة.

وقال المشرف العام على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مستعمري البؤر الاستعمارية شمال غرب أريحا، استولوا على 20 بركسا كانت تؤوي عائلات رحّلها الاحتلال قسرا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وأضاف، أن هؤلاء المستعمرين أطلقوا أغنامهم في حظائر السكان الأصليين ومراعيهم.

ويأتي هذا الاستيلاء في سياق تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه على البدو والأراضي في المعرجات شمال غرب أريحا، بهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفرض وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / وكالات
#الاحتلال #الاستيطان

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