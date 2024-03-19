القوات المسلّحة اليمنية تستهدف سفينةً "أمريكية" في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القواتُ البحريةُ نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفتْ من خلالِها سفينة أمريكية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، في بيان، اليوم الثلاثاء، " نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ ( Mado ) الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ".

وأضاف سريع: "وكذلك أطلقتِ القواتُ الصاروخيةُ عدداً من الصواريخِ المجنحةِ على أهدافٍ إسرائيليةٍ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وقدْ أصابتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله".



وأوضح أن تلك العمليات تأتي انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ في قطاعِ غزةَ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.



وأكد سريع أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ، مستمرةٌ في تأديةِ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، وإنَّ عملياتِها العسكريةَ لن تتوقفَ حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.