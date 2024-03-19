حماس تدعو الأمم المتحدة للتحرك "العاجل" لوقف مجازر الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن استمرار العدو الصهيوني باقتحام مستشفى الشفاء، واستهداف منازل المواطنين المحيطة بالمجمع، هو محاولة صهيونية للتغطية على إخفاقه في تحقيق أي من أهدافه العسكرية التي أعلن عنها.

وقالت حماس في تصريح مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن "استمرار العدوان الصهيوني على مستشفى الشفاء والمنطقة المحيطة به عبر استهدافه المتكرر لمنازل المواطنين في محيط المستشفى، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء، هو محاولة صهيونية للتغطية على إخفاقه في تحقيق أي من أهدافه العسكرية التي أعلن عنها، باستثناء استمراره باستهداف المدنيين الآمنين تنفيذاً لمخططه المعلن بتهجير أبناء شعبنا عن أرضهم".

وحدّرت من الاستمرار في استهداف المدنيين والمراكز الطبية المحميّة بالقانون الدولي.

كما دعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة الى التحرك الجاد والعاجل لوقف المجزرة الصهيونية المستمرة ضد مستشفى الشفاء، و الأطفال والمدنيين العزّل الذين يتعرّضون للتجويع والإبادة على أيدي النازيين الجدد من الصهاينة المحتلّين.

ومنذ فجر أمس الإثنين، اقتحم الاحتلال الصهيوني مجمع الشفاء الطبي، معلنًا تنفيذ عملية عسكرية داخل المجمع. كما شن عشرات الغارات على منازل المواطنين المحيطة، مرتكبًا مجازر دامية، ما أدّى لارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.