الاحتلال يعترف بمقتل "رقيب" في معارك شمال قطاع غزة

اعترف جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط "إسرائيلي" في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وفي التفاصيل، أقر جيش الاحتلال بأن القتيل هو الضابط الكبير الرقيب أول احتياط سيباستيان أيون "51 عامًا"، وهو قائد الكتيبة 401 في الجيش الإسرائيلي. مشيرةً إلى أنه قُتل خلال المعارك المُندلعة في شمال قطاع غزة. دون أن توضّح تفاصيل أخرى حول طبيعة المعركة.

ووفقًا لتحليلات باحثين "إسرائيليين"، قالت القناة 12 العبرية، "على ما يبدو أن قائد الكتيبة 401 الرقيب سيباستيان أيون قُتل في معارك مستشفى الشفاء، والتي قتل فيها 2 من جنود وضباط الجيش".

وأمس الإثنين، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مقتل الجندي الرقيب ماتان ڤينوغردوڤ "20 عامًا"، مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، موضحةً أنه قُتل خلال عملية الهجوم على مشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ووفق اعترافات الجيش، فقد قُتل منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم الثلاثاء، 592 ضابطًا وجنديًا، من بينهم 251 قتيلًا في المعارك البرية التي اندلعت في قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الماضي.

وفجر أمس الإثنين، توغلت آليات قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بشكل مفاجئ في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار كثيف، معلنةً تنفيذ عملية عسكرية في المستشفى ومحيطه.