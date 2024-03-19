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في يومها الـ 165

تفاصيل "الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" في غزة

19 مارس 2024 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
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نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 165 على التوالي:

◻️ (165) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (2,807) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (38,819) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (31,819) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (14,000) شهيد من الأطفال.
◻️ (27) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (9,220) شهيدة من النساء.
◻️ (364) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (48) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (135) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7,000) مفقودٍ.
◻️ (73,934) مصاباً.
◻️ (72%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.
◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
◻️ (269) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (168) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (224) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (290) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.
◻️ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (155) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.
◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

#الحرب على غزة #الإعلامي الحكومي #طوفان الأقصى

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