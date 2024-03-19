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حرب "الإبادة الجماعية"

الصحة بغزة: 93 شهيدًا و142 إصابةً خلال 24 ساعة

19 مارس 2024 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 165على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 93 شهيدًا و 142 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31819 شهيدًا، و 73934 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وذكرت الصحة  أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق قوات الاحتلال النار  تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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