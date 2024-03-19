مستوطنون يخرّبون "غرفةً زراعية" ويسرقون محتوياتها غرب سلفيت

أقدم مستوطنون بأعمال تخريب في غرفة زراعية، فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة دير استيا غرب محافظة سلفيت.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين غرفة زراعية تستخدم لتربية المواشي، تعود ملكيتها للمواطن يوسف سليمان سلمان في بلدة دير استيا، وعاثوا فيها خرابًا، وسرقوا عددًا من معداتها، بالإضافة إلى تكسير إضاءة الطاقة الشمسية الموجودة فيها.

وأوضحت مصادر محلية أن المستوطنين أضرموا النيران في الغرفة، ملحقين أضرارًا كبيرة في الممتلكات.

وطالبت السلطات الدولية بالتدخل العاجل للحد من هذه الأعمال العدوانية، وضمان حماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، والقضاء على التصعيد العنيف الذي يستهدف الفلسطينيين الآمنين في مناطقهم.