عدوان "إسرائيلي" يستهدف ريف دمشق

أكدت وسائل إعلام سورية أن طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" شنّت عدة غارات متواصلة -فجر اليوم الثلاثاء- استهدفت عدة نقاط في ريف دمشق، وتم إسقاط بعض الصواريخ مع حدوث بعض الأضرار المادية.

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" شن هجومًا جويًا من تجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف دمشق.

وأوضحت أن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

ولفتت وكالة الأنباء إلى أن العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، صعّدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" هجماتها على عدة أهداف متفرقة في سوريا، وسط تصدّي من قبل الوسائط الدفاعية السورية.