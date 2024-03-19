15 شهيدًا في غزة وقصف متواصل محيط مجمع الشفاء الطبي

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 165 على التوالي حربه "النازية" على قطاع غزة، من خلال شن القصف الجوي والمدفعي على كافة المناطق، مرتكبًا أبشع أساليب القتل والتدمير التي تُسجل في تاريخ الحروب في عصرنا هذا، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وارتكاء إبادات جماعية بحقهم، وصولًا إلى حصار واقتحام المشافي والمجمعات الطبية في القطاع بححج ومزاعم واهية، بغية تحقق نصر "وهمي".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 93 شهيدًا و 142 إصابةً.

وأكدت ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 31819 شهيدًا، و 73934 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي متابعة فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة، استشهد المقدم رائد البنا مدير مباحث شمال غزة والمسؤول عن تأمين دخول شاحنات المساعدات مع زوجته وأولاده بعد قصف الاحتلال لمنزلهم.

وارتقى 15 شهيدًا جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "مقبل" وسط مدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارةً على منزل قرب مغسلة حشيشو في نهاية شارع عيدية غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء شهداء وإصابة آخرين جرّاء استهداف الاحتلال عددًا من المنازل في محيط مسجد الصابرين قرب مجمع الشفاء الطبي بغزة. كما تواصل القصف المدفعي والجوي "الإسرائيلي" على المناطق المحيطة بالمستشفى.

وارتقت شهيدة وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال عدة شقق سكنية عند مفترق السامر بمدينة غزة.

في خان يونس، استشهد المواطنان، عبد الرؤوف السميري وأكرم السميري، في قصف مدفعي شرقي بلدة القرارة شمالي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما وصل 5 شهداء إلى مستشفى الأوروبي، منذ أمس وحتى صباح اليوم.

في رفح، ودّعت المدينة صباح اليوم 15 شهيدًا ارتقوا جرّاء الغارات الصهيونية التي استهدفت منازل المواطنين، فجر اليوم.

وفيما يلي أبرز التطورات الميدانية منذ ساعات الليل حتى فجر اليوم الثلاثاء:

في مدينة غزة، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لمجمع الشفاء الطبي لليوم الثاني على التوالي، وسط قصف مكثف ومتواصل على كافة المناطق المحيطة بالمجمع.

واستهدف الطيران الحربي منزلًا لعائلة "عليان" قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء الرمال والشاطئ والنصر والشيخ رضوان في غزة.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلًا قرب مؤسسة المسحال غرب مدينة غزة.

في شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال مخزنًا للمساعدات في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين من العاملين في المخزن وهم: عادل الأشقر، وأشرف حميد، وإصابة آخرين.

وقصفت المدفعية الصهيونية عدة مناطق شمالي القطاع، بالتزامن مع غارة جوية عنيفة على بيت حانون.

في دير البلح، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات قرب مفترق المطاحن جنوب دير البلح.

في البريج، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها شرقي مخيم البريج منذ ساعات الفجر حتى صباح اليوم.

في خان يونس، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على بلدة القرارة شمالي المدينة.

في رفح، أفادت مصادر طبية بارتقاء 14 شهيدًا وإصابة عدد كبير من المواطنين جرّاء استهداف الاحتلال عدة منازل وقصفها فوق رؤوس ساكنيها، وتعود لعائلات: الملاحي، أبو الروس، الحشاش، ضهير، وجرغون.