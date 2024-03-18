10 غارات أمريكية وبريطانية استهدفت محافظة الحديدة باليمن

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 6 غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن، ما يرفع غارات اليوم إلى 10.

وقالت قناة المسيرة الفضائية، إن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بـ 6 غارات منطقة الجبانة غربي مدينة الحديدة".

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارًا دوليًا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطًا ساحليًا طويلًا.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت "القوات اليمنية" أن "العدوان الأميركي البريطاني شن أربع غارات على منطقة الفازة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة".