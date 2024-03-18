مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

غزة - فلسطين أون لاين

هاجم مستعمرون منزلًا ومركبات، مساء اليوم الإثنين، بين قريتي بورين ومادما، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا بالحجارة منزلا يعود لعائلة الهندي في منطقة الجسر الواصل بين القريتين وحطموا نوافذه، وعددا من مركبات المواطنين، ما تسبب بأضرار في مركبتين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حضرت لموقع الهجوم لتوفير الحماية للمستعمرين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر / وكالة الأنباء الفلسطينية