"حزب الله" يعلن تنفيذه هجومًا صاروخيًا ضد مواقع عسكرية "إسرائيلية"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الإثنين، تنفيذه 6 هجمات ضد مواقع عسكرية "إسرائيلية" قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة.

وقال حزب الله، في بيان صحافي، إن مقاتليه قصفوا موقعي "حدب يارين" و"بركة ريشا" بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.

كما استهدفوا بالأسلحة الصاروخية تجمعًا ‏لجنود الاحتلال في تلة الطيحات، وقصفوا بالمدفعية موقع "بياض بليدا".

وفي بيان منفصل، أعلن الحزب استهداف موقعي "‏رويسة القرن" و"زبدين" في مزارع شبعا المحتلة مؤكدًا تحقيق إصابات.‏

وشنت المقاتلات "الإسرائيلية" غارة على بلدة ميس الجبل ما أدى إلى إصابة شخصين، بينما تعرضت بلدة "كفركلا" لقصف مدفعي إسرائيلي.