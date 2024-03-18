أرقام "مفزعة" عن سوء التغذية بغزة والأمم المتحدة تحذر من "جوع كارثي"

غزة - فلسطين أون لاين

تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل يومي في قطاع غزة، جراء منع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة لليوم 163 على التوالي.

اليوم الاثنين، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن 28% من الأطفال دون سن الثانية في خان يونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وأوضحت أن أكثر من 10% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من الهزال الشديد في تلك المناطق.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات الاحتلال لم تسهل دخول إلا 25% من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن.

وعلى صعيد متصل، جاء في تقييم أمن غذائي مدعوم من الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن نصف سكان غزة يعانون من جوع كارثي، في وقت يتوقع فيه أن تضرب المجاعة شمالي القطاع في أي وقت من الآن إلى مايو/أيار المقبل، في ظل غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك.

وقالت بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن وجود 50% من كامل السكان عند مستويات كارثية قريبة من المجاعة أمر غير مسبوق.

ويعادل ذلك نحو 1.1 مليون فلسطيني يعانون من "انعدام كارثي للأمن الغذائي" بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي".

من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقرير انعدام الأمن الغذائي في غزة بـ "الإدانة المروعة" للظروف التي يعيشها المدنيون.

وقال غوتيريش، إن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة هو الدليل الأول على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للسلع الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع، كما دعا المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل للجهود الإنسانية في غزة.

وأشار غوتيريش إلى أن كبار خبراء العالم في مجال انعدام الأمن الغذائي يوثقون بوضوح أن المجاعة وشيكة في شمالي قطاع غزة، مشددًا "علينا أن نتحرك الآن لمنع ما لا يمكن تصوره أو قبوله أو تبريره في قطاع غزة".

واتهم الاتحاد الأوروبي "إسرائيل"، اليوم الاثنين، بالتسبب في مجاعة واستخدام المجاعة سلاحا في الحرب.

وتضاعف تقريبًا عدد الأشخاص المعرضين لخطر الجوع الكارثي في غزة مقارنة بالرقم الذي أُعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما صدر التقرير السابق عن غزة وكان هناك بالفعل معدل جوع قياسي.

المصدر / وكالات + الجزيرة