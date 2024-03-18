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منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يصدر 100 أمر إبعاد عن القدس والمسجد الأقصى

18 مارس 2024 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

صعدت سلطات الاحتلال من أوامر الإبعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، ضد المواطنين في القدس المحتلة وداخل أراضي العام 48، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال تقرير صادر عن مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بمدينة القدس المحتلة، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 100 أمر إبعاد عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار لتقرير، إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من أوامر الإبعاد ضد المواطنين، حتى باتت سياسة روتينية تستبق المناسبات الدينية وتحرم مئات الفلسطينيين من حقهم في العبادة وزيارة الأقصى المبارك.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، أصدرت قوات الاحتلال، منذ تاريخ 7 تشرين الأول لعام 2023 وحتى نهاية شباط الماضي، 100 قرار بالإبعاد عن القدس والبلدة القديمة، منها 45 قراراً بالإبعاد عن الأقصى تحديداً.

واستهدفت معظم القرارات معتقلين سابقين ومرابطين ومرابطات من القدس وأراضي العام 48، وتراوحت مدتها من أسبوع قابل للتجديد حتى 6 أشهر.

#المسجد الأقصى #القدس

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