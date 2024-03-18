جيش الاحتلال: إصابة ثلاثة جنود خلال معارك في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، إصابة ثلاثة من جنوده خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال، مقتل جندي من قواته خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مقتضب، إن الرقيب ماتان ڤينوغردوڤ، من فرقة "الناحال"، قُتل خلال عملية الهجوم على مشفى الشفاء ليلة أمس.

وأعلن جيش الاحتلال أن 3082 ضابطًا وجنديًا أصيبوا منذ اندلاع الحرب على غزة، 1482 منهم خلال الحرب البرية، وأصيب 485 عسكريا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف الجيش أن 296 عسكريًا لا زالوا يعالجون من إصاباتهم في معارك غزة، 26 منهم جروحهم خطيرة و204 متوسطة.