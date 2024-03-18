"القسام": نخوض اشتباكات "ضارية" مع العدو قرب مستشفى "الشفاء"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامة (حماس)، اليوم الإثنين، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقالت الكتائب، في بيان مقتضب، "منذ فجر اليوم الإثنين كتائب القسام تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة وتستهدف عددًا من الآليات الصهيونية موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل جندي برتبة "رقيب" خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.

وقال جيش الاحتلال، إن الجندي ماتان ڤينوغردوڤ، من فرقة "الناحال"، قُتل خلال عملية الهجوم على مشفى الشفاء ليلة أمس.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن القتيل يحمل رتبة "رقيب"؛ وهو مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء "الناحال".

هاجم جيش الاحتلال، فجر الإثنين، مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وحاصرت القوات (الإسرائيلية) مئات النازحين والمرضى والطواقم الطبية والصحافيين داخل مجمع الشفاء، في وقت شرعت أعداد كبيرة من العائلات بالنزوح من المجمع الطبي، وذلك هربًا من نيران الجيش الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الصحة في غزة سقوط عدد من الشهداء والجرحى داخل مجمع الشفاء في غزة، فيما تعجز الطواقم الطبية على إنقاذ المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف القوات الإسرائيلية كل من يقترب من النوافذ.