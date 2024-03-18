اليونيسف: أكثر من 13 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيمس إلدر، متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن أكثر من 13 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب "إسرائيلية" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ودعا إلدر في منشور حول "الضحايا الأطفال" في غزة، نشره على منصة "إكس" الاثنين، إلى التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وكانت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، عبرت في وقت سابق عن شعورها بالصدمة إزاء مقتل هذا الكم الكبير من الأطفال.

وأكدت كاثرين على أن العالم لم يشهد قط هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي من الصراعات الأخرى.

وأضافت أن العديد من الأطفال يعانون من فقر الدم وسوء التغذية الحادين وليس لديهم "حتى الطاقة للبكاء"، مشيرة إلى وجود ما سمتها تحديات بيروقراطية كبيرة للغاية أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.

من جهتها، ناشدت منظمة العفو الدولية، الأحد الرئيس الأميركي جو بايدن الدعوة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة والتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وقالت المنظمة، في حسابها على منصة "إكس"، إن أكثر من 30 ألف شخص قتلوا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على غزة، العديد منهم بذخائر أميركية الصنع.

ودعت أمنستي إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ نحو 16 عامًا.

واليوم الـ 164 للعدوان، تتواصل حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و116 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31726 شهيدًا و73792 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشكل الأطفال والنساء منها 72%، بحسب ما أفادت وزارة الصحة بغزة، الإثنين.