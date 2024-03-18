"الإعلامي الحكومي" يُطالب الاتحاد الدولي للصحفيين بإدانة جرائم الاحتلال بحق صحفيي غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن "اعتقال قوات الاحتلال للصحفيين من داخل مجمع الشفاء الطبي يأتي في إطار جرائم الاحتلال المستمرة بعد اقتحام المجمع الطبي".

ووأضاف الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، اليوم الإثنين، "في إطار جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي، اعتقل جيش الاحتلال مجموعة من الطواقم الصحفية والإعلامية التي تعمل على التغطية الصحفية للعدوان "الإسرائيلي" من داخل مجمع الشفاء الطبي وتنقل معاناة شعبنا الفلسطيني والجرحى والمرضى والجوعى عُرف من بينهم الزميل الصحفي/ إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة وطاقم القناة وغيرهم من طواقم وسائل الإعلام".

وأدان الإعلامي الحكومي هذه الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفية والإعلامية، حيث ينتهك بذلك القانون الدولي واتفاقية جنيف وبروتوكولات حقوق الإنسان.

وعُرف من بين المعتقلين الزميل الصحفي إسماعيل الغول؛ مراسل قناة الجزيرة وطاقم القناة وغيرهم من طواقم وسائل الإعلام.

وحمّل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الصحفية التي اقتادها جيش الاحتلال إلى جهة مجهولة بعد التنكيل بهم وممارسة الضرب المبرح بحقهم، ونُعرب عن تخوفنا البالغ من سلوك الاحتلال تجاه إخفاء مصيرهم جميعاً

وطالب الإعلامي الحكومي الاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات والهيئات والأجسام الصحفية والإعلامية الدولية والعربية بإدانة هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام العاملة في فلسطين.

كما طالبهم بممارسة كل وسائل الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الممتدة منذ ستة شهور متواصلة، وخاصة حرب الإبادة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين استشهد منهم حتى الآن 135 صحفيًا وإعلاميًا.