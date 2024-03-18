الاحتلال يعترف بمقتل "رقيب" خلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، مقتل جندي صهيوني خلال "العملية العسكرية" التي شنها في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فجر اليوم.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مقتضب، إن الجندي هو الرقيب ماتان ڤينوغردوڤ "20 عامًا"، مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، قُتل خلال عملية الهجوم على مشفى الشفاء ليلة أمس.

وأمس الأحد، بثت كتائب القسام، صورًا تظهر تتبع القسام لتحركات الضابط المسؤول عن حصار واقتحام مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "يتهسار هوفمان" من "وحدة شلداغ" قبل مقتله برصاص قناص.وأظهرت الصور الحصرية، الضابط في مركز قيادة ميداني في مدينة غزة برفقة عدد من الجنود، ثم استمرار تتبع الضابط من قبل القناص القسامي، بعد وصول الأول إلى موقع ميداني في غزة حيث قتل برصاصة قناص بندقية الغول محلية الصنع.

ووفق اعترافات الجيش، فقد قُتل منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم الإثنين، 591 ضابطًا وجنديًا، من بينهم 250 قتيلًا في المعارك البرية التي اندلعت في قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الماضي.

وفجر اليوم، توغلت آليات قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بشكل مفاجئ في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار كثيف، معلنةً تنفيذ عملية عسكرية في المستشفى ومحيطه.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين بعد إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه أبنية المستشفى، واشتعال النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع. كما اندلع حريق أمام بوابة المجمع، ما أدى إلى اختناق عدد من النساء والأطفال النازحين بالمستشفى وقطع الاتصالات.



