أقدم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الإثنين، على وضع ملصقات تحريضية على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في حي الشيخ جراح، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من المستوطنون وهم يضعون ملصقات على المدخل الرئيسي لمقر الوكالة، تدعو إلى إغلاق الأونروا، وتهدد العاملين فيها.

وضمن حملة التشويه وسلسلة المزاعم التي شنّتها قوات الاحتلال ضد وكالة "الأونروا" بتهمة مشاركة عدد من موظفيها في أحداث 7 أكتوبر الماضي، فقد تصاعدت مؤخرًا حدة التحريض "الإسرائيلي" على وكالة الأونروا، الأمر الذي أدى إلى تعليق عدد من الدول تمويلها المقدم سنويًا للوكالة.

وبعث نائب رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينغ في القدس، مؤخرًا رسالة إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يطالبه فيها بإخلاء الوكالة الدولية من مقراتها في حي الشيخ جراح بالقدس، كما طالب بإخلاء كلية تدريب قلنديا شمال المدينة أو ما يعرف بـ"مركز التدريب المهني" التابع للأونروا.